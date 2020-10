Egitto: governo lancia prima emissione “obbligazioni verdi” sulla Borsa di Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto ha lanciato la sua prima emissione di “obbligazioni verdi” sulla Borsa di Londra. Lo ha annunciato l'ambasciata del Regno Unito al Cairo. Con un valore di 750 milioni di dollari, le obbligazioni verdi quinquennali rappresentano la più grande emissione di obbligazioni verdi mai emesse nella regione del Medio Oriente e nord Africa e la prima obbligazione sovrana a essere quotata sulla Borsa di Londra. L'amministratore delegato ad interim della LSE Denzil Jenkins, il ministro delle Finanze egiziano Mohamed Maait e il ministro britannico per il Medio Oriente James Cleverly hanno espresso il loro sostegno all’emissione in un’apertura del mercato in videoconferenza. L’emissione di obbligazioni verdi promuove le ambizioni condivise del Regno Unito e dell'Egitto di lavorare verso una ripresa economica “verde e resiliente” dalla pandemia di coronavirus e supporta le grandi sfide climatiche in vista della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, COP26. Questa nuova emissione di obbligazioni dimostra anche l'impegno dell'Egitto per lo sviluppo sostenibile e il suo ruolo di leader innovativo nella regione Sia il ministro Cleverly che l'amministratore delegato della London Stock Exchange Jenkins hanno accolto con favore la decisione di elencare le obbligazioni a Londra come segno della continua partnership tra Regno Unito ed Egitto nell'agenda per il clima. "La quotazione dei primi green bond sovrani mediorientali in assoluto sulla Borsa di Londra segna un momento storico tra il Regno Unito e il Medio Oriente. Da Londra al Cairo e in tutto il mondo, abbiamo bisogno di un'azione ambiziosa e lungimirante come questa per proteggere l'ambiente e garantire una ripresa verde e resiliente da Covid-19”, ha affermato James Cleverly, ministro britannico del Medio Oriente. Il responsabile della Borsa di Londra Denzil Jenkins ha affermato che il successo di questa prima emissione evidenzia l'impegno dell'Egitto a costruire un futuro sostenibile e apre la strada a molti altri emittenti nella regione per seguire questo esempio. "Siamo lieti di entrare a far parte del gruppo di emittenti di obbligazioni verdi sovrane che svolgono un ruolo di primo piano nello sviluppo verde e apprezziamo la grande affluenza di investitori per questa emissione di successo, che dimostra il loro sostegno e fiducia negli sforzi del governo per diversificare i finanziamenti necessari per raggiungere obiettivi di sviluppo sostenibile ", ha affermato Mohamed Maait, ministro delle Finanze egiziano. (segue) (Cae)