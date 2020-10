Egitto: governo lancia prima emissione “obbligazioni verdi” sulla Borsa di Londra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maait ha sottolineato che i proventi del green bond saranno utilizzati per finanziare le spese relative a progetti verdi ecocompatibili e per realizzare il piano di sviluppo sostenibile dell'Egitto in progetti per il trasporto senza emissioni, per le energie rinnovabili, per la riduzione e del controllo dell'inquinamento, per l'adattamento ai cambiamenti climatici, per l’aumento dell'efficienza energetica e la gestione sostenibile dell'acqua e dei servizi igienico-sanitari, alla luce di “Egypt Vision 2030”, che dà priorità ai progetti di investimento verde. Il 30 settembre, Maait ha rivelato che gli ordini di acquisto hanno superato il volume dell'emissione annunciata di 500 milioni di dollari di 7,4 volte, osservando che questa emissione ha attratto una nuova base di investitori in Europa, Stati Uniti. dell'America, dell'Asia orientale e del Medio Oriente. Il ministro ha spiegato che l’importante sottoscrizione dell'offerta di green bond sovrani governativi, annunciata dal Cairo, che ha raggiunto oltre 3,7 miliardi di dollari, ha aiutato il ministero delle Finanze a tagliare il tasso di interesse sulle obbligazioni offerte di circa 50 punti base rispetto ai prezzi di apertura annunciati all'inizio del processo di offerta. Ciò riflette le crescenti richieste di obbligazioni verdi internazionali che l'Egitto sta offrendo per la prima volta nella sua storia e la crescente fiducia degli investitori nelle condizioni economiche, finanziarie e monetarie dell'Egitto, nel suo futuro e nel suo impegno per le politiche di sviluppo sostenibile. (Cae)