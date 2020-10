Nagorno-Karabakh: premier Pashinyan collega militanti uccisi a Grozny e Daghestan con conflitto nel Caucaso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militanti uccisi di recente a Groznij e nella Repubblica federale russa del Daghestan avrebbero potuto essere schierati dalla Turchia nel Caucaso settentrionale per distogliere l'attenzione della Russia dal Nagorno-Karabakh. Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa "Ria Novosti" il primo ministro armeno Nikol Pashinyan. "Informazioni molto interessanti sono arrivate nei giorni scorsi dalla Russia, dal Caucaso settentrionale, quando in Cecenia e Daghestan sono stati uccisi militanti. Sono emerse informazioni in base alle quali questi militanti arrivavano in Russia dall'estero, provenivano dalla Siria. E qui vedo un collegamento diretto in questo processo: combattenti dalla Siria sono stati trasferiti dalla Turchia nella zona di conflitto in Nagorno-Karabakh per iniziare una guerra contro di esso", ha detto Pashinyan durante un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa "Ria Novosti" in parallelo con il presidente dell'Azerbaijan Ilham Aliyev. "Ora stanno già comparendo nel Caucaso settentrionale. Questo è un fatto davvero notevole, che mostra che questa situazione non è più solo un conflitto in Nagorno-Karabakh, ma è andato oltre i suoi limiti locali", ha aggiunto Pashinyan. Il 12 ottobre in Daghestan si è verificata un'aggressione ai danni di agenti della polizia. Due persone hanno aperto il fuoco su agenti di polizia che li avevano fermati per un controllo dell'auto su cui viaggiavano nel distretto di Kizilyurt. Gli aggressori, in seguito riconosciuti come residenti locali di 25 e 26 anni di età, sono stati uccisi. Successivamente, nel quartiere Oktyabrskij di Grozny, tre agenti delle forze dell'ordine sono stati uccisi da un gruppo di militanti armati. Nell'area è stata condotta un'operazione antiterrorismo, in seguito alla quale quettro aggressori sono stati uccisi.(Rum)