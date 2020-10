Scuola: Orfini (Pd), governo rinvii concorso per precari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matteo Orfini, parlamentare del Partito democratico, sottolinea che "il dato dei contagi cresce ogni giorno. Giustamente il governo sta assumendo iniziative importanti per limitare i rischi e scongiurare un nuovo lockdown. In queste condizioni - continua il deputato del Pd in una nota - una riflessione sul concorso per i precari della scuola dovrebbe essere d'obbligo. Davvero non ha alcun senso svolgerlo in questa situazione. Quando scegliemmo di rinviarlo fu esattamente perché eravamo in piena pandemia. Ora che il virus è tornato a circolare come si può far finta di niente? Il governo", conclude l'esponente democratico, "ascolti il mondo della scuola e rinvii questa follia". (Com)