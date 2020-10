Covid: prefetto Milano, in corso d’istruttoria 383 provvedimenti di chiusura esercizi commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nella città metropolitana di Milano sono in corso d’istruttoria 383 provvedimenti di chiusura di esercizi pubblici e commerciali”. Lo ha fatto sapere il prefetto Renato Saccone, al termine della riunione con il sindaco e diversi primari degli ospedali milanesi sulla situazione epidemiologica. “Il nuovo dpcm facilita per noi i controlli, dà misure molto utili e stimola i servizi di controllo”, ha fatto sapere il prefetto, osservando che “i luoghi fondamentali di contagio non sono quelli controllati, ma quelli di contesto sociale largo e legati alla popolazione giovanile. Sappiamo che conta moltissimo l’adesione volontaria alle norme di comportamento, ma anche la nostra capacità di controllo, che riguarda anche gli esercizi pubblici”. “Sono in corso d’istruttoria - ha fatto sapere Saccone - 383 provvedimenti di chiusura di esercizi pubblici e commerciali sanzionati negli ultimi mesi”. “Chi viene sanzionato oggi deve sapere che tra tre mesi verrà magari colpito da provvedimenti di chiusura”, ha detto il prefetto, sottolineando che “non è una minaccia” e ricordando che la Prefettura ha “concordato un segnale preventivo con le associazioni di categoria. Se ci vuole responsabilità, in questo momento ce ne vuole anche di più”. (Rem)