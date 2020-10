Milano: presentate 189 domande per gli Ambrogini, a metà novembre convocata la commissione per scelta nomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È scaduto il termine di presentazione delle domande per l'assegnazione delle Civiche Benemerenze che il Comune conferisce tradizionalmente ogni anno il 7 dicembre. Il comune di Milano annuncia in una nota che le candidature sono complessivamente 189. Tra queste, 100 sono di persone fisiche di cui 34 donne - due delle quali alla memoria - e 66 uomini, 13 dei quali alla memoria. Sono invece 89 le proposte di soggetti collettivi (associazioni, imprese, gruppi), di cui uno alla memoria. A metà novembre sarà convocata la Commissione composta dall'Ufficio di Presidenza e dai capigruppo che deciderà a chi assegnare le benemerenze. (Com)