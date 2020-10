Risparmio: Lega, surreali insinuazioni Villarosa su potenziali conflitti di interessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati della Lega in commissione Finanze a Montecitorio definiscono "surreali le insinuazioni del sottosegretario grillino Alessio Villarosa che annuncia addirittura di aver disposto accertamenti in merito a potenziali conflitti di interesse che potrebbero portare anche alla decadenza di alcuni membri della commissione tecnica, incaricata di esaminare le domande al Fondo di indennizzo risparmiatori. Il sottosegretario fa cenno", continuano in una nota i parlamentari, "a presunte segnalazioni ed a possibili canali preferenziali per qualche associazione a scapito di altre, affermazioni gravissime che meritano chiarimenti immediati da parte del ministro Gualtieri. È incredibile che a parlare di preoccupazione dei risparmiatori sia proprio un esponente del governo Conte: da quando gestiscono il Fir, Movimento cinque stelle e Partito democratico non hanno rispettato le scadenze previste già dall'inizio di quest'anno. Ricordiamo che lo scorso settembre il governo ebbe il coraggio di rispose ad una nostra interrogazione affermando che non vi erano ritardi nei rimborsi ai risparmiatori truffati dalle banche". Per gli esponenti leghisti "la verità è solo una: i soldi del Fondo indennizzo risparmiatori li ha messi la Lega quando era al governo per cui il sottosegretario Villarosa farebbe bene a non riempirsi la bocca parlando di tutela dei risparmiatori visto che, proprio per colpa dell'attuale maggioranza, migliaia di cittadini - concludono Massimo Bitonci, Gianluca Cantalamessa, Laura Cavandoli, Giulio Centemero, Silvia Covolo, Francesca Gerardi, Alberto Gusmeroli, Alessandro Pagano e Leonardo Tarantino - non hanno ancora visto un solo centesimo".(Com)