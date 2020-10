Mali: esplode mina, casco blu dell’Onu ucciso nella regione di Kidal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un casco blu della Missione delle Nazioni Unite in Mali (Minusma) è morto dopo che il veicolo a bordo del quale si trovava ha centrato un ordigno esplosivo a circa 50 chilometri dalla città di Kidal, nell’omonima regione centrale maliana. Lo riferisce la stessa missione in una nota, secondo cui un altro casco blu è rimasto gravemente ferito nell’esplosione. La Minusma ha quindi condannato fermamente questi attacchi che colpiscono indiscriminatamente il personale delle Nazioni Unite, le forze maliane e internazionali e, in particolare, civili innocenti. “La Minusma non si farà intimidire da questi attacchi e rimane impegnata a sostenere il popolo e il governo del Mali nei loro sforzi per portare una pace duratura nel Paese”, ha detto il rappresentante speciale del segretario generale e capo della missione, Mahamat Saleh Annadif. “Ricordo che gli attacchi contro le forze di pace delle Nazioni Unite possono costituire crimini di guerra ai sensi del diritto internazionale”, ha aggiunto.(Res)