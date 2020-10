Ue: Parlamento europeo lancia premio giornalistico Daphne Caruana Galizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo lancia il premio per il giornalismo intitolato alla giornalista maltese uccisa Daphne Caruana Galizia. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa, in occasione del terzo anniversario dell’omicidio della giornalista investigativa maltese, i deputati hanno deciso di istituire un premio dedicato ai giornalisti che si sono distinti per il rispetto dei valori e dei principi dell’Unione Europea. La cerimonia di lancio si terrà domani 16 ottobre, dalle 12.30 alle 13.00, sulla pagina Facebook del Parlamento europeo e sarà condotta dalla vicepresidente del Parlamento Europeo, Heidi Hautala (Verdi, FI) e dal deputato David Casa (PPE, MT). Con loro, in collegamento dall’Europe House di Malta, anche il figlio di Daphne, Andrew Caruana Galizia. Lo scopo del premio è dare risalto a un giornalismo d’eccellenza, che riflette i valori e i principi dell’Unione europea, come sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il Parlamento europeo ritiene che la protezione della libertà di stampa sia di vitale importanza per le società democratiche. Anche se il premio è stato voluto ed è supportato dal Parlamento, sarà gestito da un soggetto terzo, allo scopo di proteggere l’indipendenza del riconoscimento e il lavoro dei giornalisti. Il Parlamento europeo inizierà presto la procedura volta a selezionare un’organizzazione indipendente che stabilisca i criteri dell’assegnazione del premio, e che decida la composizione della giuria. L’individuazione di questa organizzazione avverrà tramite una gara pubblica che sarà lanciata entro la fine del 2020. Le candidature al premio potranno essere presentate a partire dal 3 maggio 2021, la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa. La cerimonia di premiazione si terrà tutti gli anni, nei giorni vicini all’anniversario della morte di Caruana Galizia.(Res)