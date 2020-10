Milano: Sala, ragioniamo su nuova sospensione di Area B, ma no a lezioni da Cattaneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci ragioniamo”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha risposto in Prefettura a chi gli ha chiesto se la giunta stia ripensando a sospendere Area B. “Per poter programmare la riapertura il giorno 15, dovevamo deciderlo una settimana prima. Il 15 non era una data casuale, ma era l'inizio della stagione termica. Dobbiamo tenere conto della questione inquinamento, perché per me l'intervento dell'assessore Cattaneo (Raffaele, assessore regionale all’Ambiente, ndr) è un intervento folle”, ha detto Sala. “Perché - ha proseguito il sindaco - il problema si riflette sulla salute dei milanesi e sull'inquinamento. Noi siamo una città da un milione e 400mila persone in cui un altro milione entra tutti i giorni. Ma io devo pensare in primis alla salute del miliione e 400mila persone e in particolare dei bambini. Per cui non ci vengano a fare lezioni che sono assolutamente fuori luogo. Che facessero il loro mestiere e ci sarebbe molto da dire su come lo fanno".(Rem)