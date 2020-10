Brexit: Michel, senza parità di condizioni non ci sarà accesso a mercato unico europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è unita e determinata ad arrivare a un accordo con il Regno Unito, ma senza parità di condizioni non ci sarà accesso al mercato unico europeo. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nella conferenza stampa a conclusione della prima parte dei lavori del Consiglio europeo, quella relativa alle relazioni con Londra. "Siamo uniti e determinati ad arrivare ad un accordo, ma non a qualunque costo. Qualunque accordo sul nostro rapporto futuro deve essere basato sul nostro mandato, soprattutto se si parla di parità di condizioni, pesca e governance", ha detto. "La parità di condizioni è essenziale per garantire le condizioni eque di concorrenza", ha spiegato. "Ci aspettiamo la parità di standard della produzione industriale nel Regno Unito. Senza parità di standard non c'è accesso nel nostro mercato senza tariffe e quote, perché altrimenti rischieremmo centinaia di migliaia di posti di lavoro nell'Ue. Su questo ci preoccupa la mancanza di progressi al tavolo negoziale", ha affermato. (segue) (Beb)