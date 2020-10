Brexit: Michel, senza parità di condizioni non ci sarà accesso a mercato unico europeo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sosteniamo appieno (il capo negoziatore dell'Ue per la Brexit, Michel) Barnier che continuerà i negoziati e chiediamo a Londra di fare le mosse necessarie", ha continuato Michel. "L'Accordo di recesso e i protocolli devono essere attuati appieno. Punto. E' una questione di credibilità internazionale per il Regno Unito", ha spiegato. Parallelamente, "incrementeremo il lavoro a tutti i livelli per tutti gli scenari, anche quello di mancato accordo". Michel ha spiegato che Bruxelles è pronta a continuare i negoziati. "La posizione europea è molto calma e tranquilla e speriamo che in questa cornice siano possibili dei progressi, per fare chiarezza", ha concluso. (Beb)