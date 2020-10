Covid: nel Lazio oggi 594 casi di cui 307 a Roma, 7 morti e nuovo record di tamponi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio delle Aziende sanitarie locali, la Asl Roma 1 registra 110 i casi nelle ultime 24 ore: si tratta di 95 casi isolati a domicilio e 15 da ricovero. Si registrano due decessi di 80 e 89 anni con patologie. Nella Asl Roma 2, invece, si registrano 164 casi nelle ultime 24 ore: si tratta di 5 casi con link dalla Romania e uno dal Bangladesh. Mentre 28 positivi con link familiare o contatto di un caso già noto e 18 casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano due decessi di 84 e 88 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 33 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di 18 positivi con link familiare o contatto di un caso già noto e due casi con link in un cluster di una palestra, dove è in corso l'indagine epidemiologica. Si registra un decesso di 83 anni con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 41 i casi nelle ultime 24 ore, di cui 18 casi con link familiare o contatto di un caso già noto e un caso individuato su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 5 sono 48 i casi nelle ultime 24 ore: in particolare 15 positivi con link familiari o contatto di un caso già noto. Sono 6, invece, i casi con link al cluster del corriere Bartolini dove è in corso l'indagine epidemiologica e 11 con link ad una festa di pensionamento, dove è in corso l'indagine epidemiologica. (segue) (Rer)