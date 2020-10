I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Africa: Conte, rendere serrata la collaborazione tra Ue e Ua - Bisogna rendere costante e serrata la collaborazione tra Unione europea ed Unione africana. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte entrando ai lavori del Consiglio europeo. "Domani si parlerà di rapporti tra Unione europea e Unione africana: dobbiamo assolutamente rendere costante e molto serrata la collaborazione con l'Ua e con le organizzazioni regionali. Dobbiamo lavorare per intensificare questo rapporto con il continente africano che è strategico anche in uno sviluppo futuro", ha detto. "Noi, come Italia e all'interno dell'Ue, lavoreremo perché ci sia un partenariato tra uguali, superando modelli del passato che erano basati su posizioni asimmetriche. Anche questo tema sarà al centro dell'agenda del G20 a presidenza italiana nel 2021", ha concluso. (segue) (Rin)