I fatti del giorno - Italia (2)

- Fisco: Mef, da gennaio ad agosto entrate tributarie e contributive in calo del 7,1 per cento - Le entrate tributarie e contributive nei primi otto mesi del 2020 evidenziano nel complesso una diminuzione del 7,1 per cento rispetto all’analogo periodo del 2019. Stando al rapporto del ministero dell’Economia e delle Finanze sull’andamento tra gennaio e agosto di quest’anno, il dato tiene conto di una variazione negativa del 6,3 per cento (corrispondente a 18,832 miliardi di euro) e dell’8,5 per cento (13,373 miliardi) rispettivamente per le entrate tributarie e contributive. La variazione negativa dei primi otto mesi, viene spiegato nel rapporto, è conseguenza del peggioramento congiunturale e dell’impatto delle misure adottate per fronteggiare l’emergenza sanitaria. L’importo delle entrate tributarie comprende anche i principali tributi degli enti territoriali e le poste correttive, integrando quindi il dato già diffuso con la nota del Mef dello scorso 5 settembre. (segue) (Rin)