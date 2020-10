I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sud: Provenzano, lavorare per rafforzare lo smart working - Un incontro stimolante quello di questa mattina con South Working - Lavorare dal Sud: ho discusso con la presidente dell’organizzazione Elena Militello del fenomeno dello smart working, visto da Sud, da tutte quelle ragazze e quei ragazzi che (come me) hanno dovuto lasciare la propria terra per ragioni di studio o di lavoro. Lo scrive su Facebook il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano. "In questi mesi, anche durante la fase più dura della pandemia, ho ricevuto tante lettere da parte di giovani meridionali che sono tornati, con il lavoro agile, a lavorare dai propri territori e che adesso vogliono restare. Abbiamo discusso di cosa serve, in termini di infrastrutture, spazi comuni, servizi e soprattutto diritti, per rafforzare questa esperienza e rendere questa nuova organizzazione del lavoro una possibilità per liberare il potenziale di tutte le persone, in tutti i luoghi, per rilanciare un modello di sviluppo, per il Sud e le aree marginalizzate, capace di attrarre risorse, persone e nuove idee", ha aggiunto il ministro. "È quel diritto a restare, di cui abbiamo parlato molte volte, che deve nutrirsi della capacità di coniugare innovazione tecnologica e innovazione sociale, sviluppo e equità. Con le intelligenze e l’aiuto prezioso di Elena, Mario e degli altri giovani coinvolti nel progetto possiamo farcela", conclude. (segue) (Rin)