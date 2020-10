I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Spadafora, per sport messe in campo risorse mai viste prima - "Sin dal decreto Cura Italia abbiamo immesso nel mondo dello sport risorse che forse mai si sono avute prima della pandemia. Però diciamo che questa diventa anche un'occasione per molte realtà sportive per poter migliorare il proprio impegno e il proprio lavoro". Lo ha detto il ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora, intervenendo al question time al Senato. "Vorrei ricordare che non solo abbiamo dato i 370 milioni di euro per l'indennità ai lavoratori sportivi, ma abbiamo creato un fondo di 150 milioni di euro, di cui quasi il 50 per cento è stato già erogato e l'altra parte verrà messa a disposizione", ha spiegato. (Rin)