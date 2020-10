Usa: Trump, sto “assolutamente” valutando pacchetto anti-Covid da 1.800 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta "assolutamente" valutando la possibilità di proporre un pacchetto di risposta all’emergenza Covid-19 del valore di oltre 1.800 miliardi di dollari. “Lo farei”, ha detto Trump durante un’intervista a “Fox Business”. “Questa (crisi) non è stata causata dai nostri lavoratori o dal nostro popolo. È stata causata dalla Cina”, ha aggiunto. I colloqui sul piano di salvataggio sono ripresi la scorsa settimana dopo che si erano arenati a causa delle forti divergenze fra Repubblicani e Democratici sull’entità del pacchetto. In base all’ultima proposta avanzata dalla Casa Bianca, il piano dovrebbe prevedere misure di stimolo per 1.800 miliardi di dollari: una cifra ritenuta troppo alta dai senatori repubblicani, che però hanno ceduto, accettando di sostenere il piano dell’amministrazione Trump. I Democratici, invece, chiedono misure di spesa ancor più consistenti (circa 2.200 miliardi di dollari) che includano il salvataggio degli Stati e delle amministrazioni a guida democratica in dissesto finanziario. Il piano avanzato dalla Casa Bianca è il più dispendioso proposto finora per sbloccare i colloqui, in stallo da diversi mesi, sugli aiuti necessari a cittadini e imprese degli Stati Uniti per superare la crisi originata dalla pandemia di coronavirus. (Nys)