Roma: Raggi al "Next generation", da nostra amministrazione grande impegno per Smart city

- "Se pensiamo ad una smart city come ad una città del futuro dove tutto è raggiungibile tramite la tecnologia non ci siamo a Roma forse come in nessuna altra città. Da quando ci siamo insediati abbiamo rinnovato il portale online mettendo tanti servizi in più per i cittadini, avviato un progetto di alfabetizzazione informatica chiamato 'punti Roma facile' , ne sono stati aperti nelle biblioteche dove si fanno i certificati e soprattutto nei centri anziani". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi nel suo intervento all'evento Next Generation che si è svolto questo pomeriggio nel Talent Garden di Ostiense. "Quando è arrivata la pandemia - ha continuato la prima cittadina - la risposta digitale è sembrata l'unica possibile non potendo stare in ufficio, tutte le città si sono trovate a fare i conti con uno smart working previsto per norma ma mai attuato. Il percorso è stato avviato ma c'è ancora molta strada da fare, probabilmente aver attuato immediatamente tanti servizi ci ha fatto capire anche la necessità di modifiche normative. Il tema vero è che agli enti locali devono essere dati più poteri e vanno semplificate molte norme, altrimenti ci siamo tutti resi conto di come sia stato difficile tenere il passo con una serie di progettualità perché la pandemia correva più veloce. Quindi le cose che ci servono sono: semplificazione normativa, sburocratizzazione, digitalizzazione oltre a più poteri per la Capitale perché essendo molto vasta dobbiamo arrivare a milioni di cittadini e farlo immediatamente”, ha concluso Raggi. (Com)