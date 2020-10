Usa: gli affari di Biden junior in Cina rischiano di compromettere la campagna del candidato Dem

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presunto coinvolgimento di Hunter Biden, figlio del candidato democratico alla Casa Bianca, Joe, in un affare che avrebbe riguardato la più grande compagnia energetica privata della Cina, la Cefc, deflagra sulla campagna elettorale a meno di tre settimane dal voto del 3 novembre. In una delle email ottenute dal quotidiano, infatti, Hunter Biden definiva “interessante per me e per la mia famiglia” un affare non meglio specificato con il colosso di base a Shanghai. Si tratta di un messaggio datato 13 maggio 2017 avente come oggetto “Aspettative” e con i dettagli delle “remunerazioni” destinate a sei persone. Biden viene identificato come “Presidente/Vice Presidente in base all’accordo con Cefc” e la sua paga viene indicata con la cifra “850”. Nell’email si nota anche che “Hunter ha alcune aspettative esecutive che discuterà nel dettaglio”. Il testo fornisce anche un “accordo provvisorio” in base al quale l’80 per cento del “capitale”, probabile riferimento alle quote di una nuova compagnia, verrebbe diviso in parti uguali tra quattro persone le cui iniziali corrispondono al mittente e a tre destinatari dell’email, con la lettera “H” che sembra far riferimento a Hunter Biden. L’intesa prevede anche quote per due figure che non vengono identificate: “Jim” e “Il grande capo”. La parte di quest’ultimo verrebbe trattenuta da “H”. (segue) (Nys)