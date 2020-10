Usa: gli affari di Biden junior in Cina rischiano di compromettere la campagna del candidato Dem (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’autore dell’email è James Gilliar, dirigente della società di consulenza J2cR, il quale si dice “felice” di rivolgersi a “Zang” in caso di “ammanchi”. “Zang”, secondo il “New York Post”, potrebbe essere Zang Jian Jun, ex direttore esecutivo di Cefc China. L’email è stata recuperata da un tecnico del computer del Delaware cui Hunter Biden affidò il proprio MacBook nell’aprile del 2019. Il computer è stato successivamente sequestrato dal Federal Bureau of Investigation (Fbi), ma una copia dei dati in esso contenuti è rimasta al tecnico ed è stata inviata al “New York Post” dall’ex sindaco di New York” Rudy Giuliani, avvocato personale del presidente statunitense Donald Trump. Quest’ultimo, nell’intervista rilasciata oggi a “Fox Business”, è nel frattempo tornato ad attaccare duramente il suo sfidante Joe Biden, definendolo un "politico totalmente corrotto". "L'intera faccenda è folle. Joe Biden è un politico corrotto. Lo dico da molto tempo", ha detto il capo della Casa Bianca riferendosi allo “scoop” del “New York Post”. (segue) (Nys)