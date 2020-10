Usa: gli affari di Biden junior in Cina rischiano di compromettere la campagna del candidato Dem (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Twitter ha fatto sapere di aver limitato la diffusione dell’articolo per incognite “sulle origini dei materiali” inclusi nell’inchiesta, tra i quali informazioni che proverrebbero da un computer lasciato nell’aprile del 2019 da Hunter Biden, figlio di Joe, a un tecnico informatico del Delaware. Nelle sue politiche, Twitter proibisce “la distribuzione diretta di contenuti ottenuti attraverso l’hackeraggio di informazioni private”. Successivamente la compagnia ha spiegato più nel dettaglio la propria decisione, aggiungendo in una serie di tweet che alcune delle immagini allegate all’articolo contenevano informazioni “private e personali”. Lo stesso amministratore delegato di Twitter, Jack Dorsey, ha criticato il modo in cui l’azienda aveva comunicato inizialmente le sue ragioni. Facebook, da parte sua, ha imposto restrizioni alla condivisione dell’articolo incriminato, avvertendo che vi sono “dubbi sulla sua validità”. La posizione è stata spiegata dal portavoce Andy Stone, secondo cui il provvedimento “rientra nel nostro processo standard per ridurre la diffusione di disinformazione”. (segue) (Nys)