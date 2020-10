Usa: gli affari di Biden junior in Cina rischiano di compromettere la campagna del candidato Dem (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due giganti dei social sembrano in entrambi i casi rispondere a una precisa strategia volta a contrastare informazioni non l’avvicinarsi del voto del prossimo 3 novembre. Tuttavia, la censura di un articolo di stampa sui social ha pochi precedenti. “Facebook e Twitter non sono piattaforme media. Sono macchine di propaganda”, scrive in un editoriale il “New York Post”. Il direttore della comitato elettorale di Trump, Jake Schneider, definisce “assolutamente inaccettabile” il blocco dell’account Twitter della McEnany, che da parte sua ricorda che “la censura dovrebbe sempre essere condannata”. Nel frattempo il senatore repubblicano Ted Cruz scrive una lettera a Dorsey: “La censura di questo articolo da parte di Twitter è piuttosto ipocrita, data la volontà di permettere agli utenti di condividere articoli ben meno documentati e critici verso altri candidati”. (Nys)