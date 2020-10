Camera: Dieni (M5s), deputate che allattano potranno essere sostituite in commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Giunta per il regolamento della Camera ha dato parere positivo alla mia proposta che permette una deroga al regolamento, dando la possibilità alle deputate che, nel primo anno di vita del figlio, devono assentarsi dai lavori della commissione per allattare i propri figli, di essere sostituite da un altro deputato dello stesso gruppo, appartenente ad un'altra commissione, previa personale attestazione di tale condizione contenuta in una dichiarazione indirizzata la presidente della commissione interessata". E' quanto afferma in una nota la deputata del Movimento 5 Stelle, Federica Dieni, membro della Giunta per il regolamento della Camera, che aggiunge: "Ringrazio il Presidente Roberto Fico e i colleghi e le colleghe della Giunta di tutti i gruppi, per la sensibilità dimostrata verso l'esigenza che hanno le madri di conciliare il loro ruolo importante nella cura e crescita dei figli, con il mandato parlamentare, altrettanto importante". "Una volta terminate le esigenze di allattamento, le deputate, anche quando abbiamo già partecipato alla seduta della commissione, potranno tornare a partecipare ai lavori della stessa seduta", conclude Dieni.(com)