Medio Oriente: consigliere antiterrorismo Emirati, lavorare insieme a Israele per combattere minaccia

- Israele ed Emirati Arabi Uniti devono unire le forze per combattere il terrorismo. Lo ha dichiarato il responsabile del Centro di eccellenza internazionale per la lotta contro l’estremismo violento (Hedayah) e consigliere antiterrorismo del governo emiratino, Ali al Nuaimi, in un’intervista rilasciata al quotidiano israeliano “Jerusalem Post”. Commentando gli “accordi di Abramo” firmati lo scorso 15 settembre a Washington da Israele, Bahrein ed Emirati, Al Nuaimi ha sottolineato che l’intesa rappresenta “una vittoria” nella lotta contro l’estremismo in Medio Oriente. “Dobbiamo mettere insieme tutte le risorse per lavorare insieme, per contrastare il terrorismo. Loro (i terroristi) non hanno confini, sono ovunque. È nostra responsabilità come musulmani riavere la nostra religione e mostrarla ai nostri figli come una religione di pace", ha dichiarato il consigliere del governo emiratino. Al Nuaimi ha ricordato che dall'11 settembre 2001, gli Emirati Arabi Uniti hanno sviluppato una strategia globale per prendere di mira il terrorismo nella regione, simboleggiata dall'invio di truppe in Afghanistan insieme agli Stati Uniti. “Il terrorismo non ha una religione. I terroristi sono una minaccia per tutti noi, per il mondo, e nessuna singola nazione, da sola, sarà in grado di contrastare il terrorismo”, ha dichiarato. (segue) (Res)