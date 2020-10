Medio Oriente: consigliere antiterrorismo Emirati, lavorare insieme a Israele per combattere minaccia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il responsabile del centro Hedayah, la coesistenza è un aspetto chiave di un futuro più stabile nella regione. “Le radici degli ebrei e dei cristiani sono in quest’area non nel Nord America o in Europa. Appartengono a questo posto, sono parte di noi”, ha dichiarato. “Coloro che spingono cristiani o ebrei a trasferirsi da (paesi come) Iraq, Marocco, Siria, Egitto, stanno portando avanti un’azione che rappresenta una minaccia per tutti noi. Coloro che fanno parte della nostra storia dovrebbero far parte del nostro futuro", ha dichiarato Al Nuaimi. Il consigliere per l’antiterrorismo del governo emiratino ha ricordato che dagli anni '90, gli Emirati hanno espulso decine di esponenti della Fratellanza musulmana e del gruppo islamista emiratino al Islah che predicavano odio da scuole, moschee e dal ministero degli Affari islamici. I predicatori estremisti, ha aggiunto Al Nuaimi, hanno "dirottato" il vero Islam favorendo una loro precisa agenda e hanno raggiunto i vertici più alti della società. (segue) (Res)