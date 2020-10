Medio Oriente: consigliere antiterrorismo Emirati, lavorare insieme a Israele per combattere minaccia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle tempistiche dell’accordo tra Israele ed Emirati per la normalizzazione delle relazioni, Al Nuaimi ha osservato che “era il momento giusto”. “Vogliamo promuovere il messaggio che questa regione ha sofferto abbastanza e abbiamo dovuto varcare i confini, rompere il ghiaccio. Abbiamo valutato quello che abbiamo fatto per 70 anni e non ci ha portato da nessuna parte, quindi scegliamo qualcosa di diverso", ha spiegato. Secondo il consigliere per l’antiterrorismo emiratino i tempi sono cambiati e un riflesso di questa nuova era nella regione è rappresentata dall'entità delle manifestazioni a cui si è assistito contro gli accordi, molto più piccola di quanto sarebbe stata in passato. “Se avessimo approvato il trattato 20 anni, avremmo visto centinaia di migliaia di manifestanti in molte città arabe. Invece non avvenuto nulla di tutto ciò”, ha dichiarato Al Nuaimi. (Res)