Sport: inaugurata l'arena civica dopo i lavori di restauro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inaugurata oggi la nuova pista d'atletica e il nuovo campo da calcio dell'Arena Civica "Gianni Brera". L'impianto cittadino nel cuore di Parco Sempione viene così restituito alla città e alle associazioni sportive riqualificato secondo gli standard richiesti per ospitare competizioni professionistiche. Alla presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala, del presidente del Coni Giovanni Malagò, dell'assessore allo Sport Roberta Guaineri, del presidente di Fidal Alfio Giomi, della presidente del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile di FIGC Ludovica Mantovani e dei rappresentanti del mondo dello sport e delle associazioni sportive, la riapertura è stata festeggiata con una cerimonia che ha visto l'esibizione in pista e sul campo di campioni italiani di atletica leggera e calcio. "L'attesa è stata ripagata - ha commentato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala -. Oggi restituiamo a Milano e ai milanesi un'Arena Civica più funzionale e bella. Grazie alla nuova pista di atletica e al nuovo campo da calcio l'Arena 'Gianni Brera' si offre come luogo ideale per ospitare manifestazioni e competizioni di alto livello. Credo che gli atleti e le associazioni sportive cittadine apprezzeranno i lavori fatti in questi mesi per migliorare e adeguare l'impianto agli standard che, per la sua storia, l'Arena merita. In questo periodo difficile, di incertezza e preoccupazione, viviamo la riapertura di oggi come un segnale tangibile di ripartenza per la città e per il mondo dello sport, in vista dei futuri successi". (segue) (Com)