Sport: inaugurata l'arena civica dopo i lavori di restauro (2)

- "Dopo il Vigorelli e il nuovo Palalido Allianz Cloud, è una grande emozione restituire alla città il suo tempio dell'atletica e del calcio – dichiara Roberta Guaineri, assessore allo Sport -, prova della grande attenzione e dell'impegno profusi da questa amministrazione verso lo sport e l'impiantistica cittadina. Grazie a questa opera di riqualificazione di altissimo livello l'Arena Civica torna ad essere la casa delle tante associazioni sportive che qui operano trasmettendo ai nostri ragazzi gli inestimabili valori dello sport e fungendo anche da prezioso vivaio per lo sport nazionale, nonché la sede di allenamento di atleti olimpionici e tornerà ad ospitare le più prestigiose competizioni nazionali e internazionali". Per l'esibizione sportiva hanno corso sulla nuova pista di atletica Luminosa Bogliolo delle Fiamme Oro, Lorenzo Perini dell'Aeronautica, Vittoria Fontana dei Carabinieri e Filippo Tortu delle Fiamme Gialle. Sul campo da calcio, invece, presenti per un calcio d'inizio simbolico le squadre femminili di Milan e Inter. Per l'Inter: Regina Baresi, Caroline Møller Hansen, Yoreli Rincón, Gloria Marinelli, Ilaria Mauro e tra i pali il portiere della primavera Nikolaos Botis. Per il Milan: Valentina Giacinti, Natasha Dowie, Christy Grimshaw, Miriam Longo, Linda Tucceri e tra i pali Lapo Nava. (segue) (Com)