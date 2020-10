Brexit: ultimatum di Macron, nessun compromesso sulla pesca nella Manica o uscita senza accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito dovrà accettare le condizioni del blocco Ue o aspettarsi un'uscita senza accordo commerciale. Questo l'ultimatum del presidente francese Emmanuel Macron e degli altri leader europei inviato a Boris Johnson durante il vertice a Bruxelles. Macron ha ribadito che difendere gli interessi dei pescatori e delle comunità costiere francesi deve essere la massima priorità durante le trattative commerciali in corso, non concedendo alcun margine di trattativa sulla pesca nel Canale della Manica, dove ad esempio i pescatori francesi godono dell'84 per cento delle quote di merluzzo bianco. "Se queste condizioni non sono soddisfatte, è possibile che non ci sia un accordo. Siamo pronti per questo. La Francia è pronta per questo", ha dichiarato Macron. (Rel)