Trasporto aereo: spagnola Indra, industria europea testa nuova soluzione per migliorare voli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria aeronautica europea ha completato i test finali della nuova soluzione Sesar di interoperabilità terra-terra (Iop), un sistema progettato per consentire ai 63 centri di controllo del traffico aereo del continente di scambiare informazioni in tempo reale sulle traiettorie di volo consentendo una gestione del traffico più fluida ed efficiente. Secondo quanto riferito in una nota di Indra, multinazionale spagnola che offre servizi di consulenza in materia di trasporti, difesa, energia, telecomunicazioni, questo successo è stato raggiunto in un momento di crisi senza precedenti a causa della pandemia causata dalla Covid-19, che sta accelerando la creazione del "Cielo digitale europeo" per garantire una ripresa più intelligente e sostenibile a lungo termine. I fornitori di servizi di navigazione aerea della Germania (Dfs), della Francia (Dsna), della Spagna (Enaire), dell'Italia (Enav) e del Centro di controllo dello spazio aereo superiore di Maastricht (Muac) di Eurocontrol, nonché i fornitori di tecnologia Indra, Leonardo e Thales, hanno collaborato al suo sviluppo nell'ambito del programma di ricerca e innovazione Sesar Joint Undertaking (SESAR 2020). La soluzione affronta un problema ricorrente nello spazio aereo europeo. Molti voli sono costretti a regolare la loro traiettoria o velocità ogni volta che attraversano un confine o un settore aereo per evitare conflitti con altri aerei. Questa situazione si verifica principalmente perché i centri di controllo del traffico aereo condividono e aggiornano le informazioni sulle traiettorie di volo in modo sequenziale. Per superare questo problema, il progetto di interoperabilità terra-terra (IOP) 4DTM della Sesar Ju, coordinato da Indra, ha sviluppato una nuova soluzione che consente di condividere informazioni affidabili, complete e aggiornate sulla traiettoria di un volo, dal decollo all'atterraggio, tenendo conto di eventuali restrizioni nei diversi spazi aerei che attraverserà. (segue) (Spm)