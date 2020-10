Trasporto aereo: spagnola Indra, industria europea testa nuova soluzione per migliorare voli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi test della soluzione -realizzati dopo quelli già effettuati nell'aprile del 2019 - si sono svolti lo scorso giugno per due settimane in un ambiente di simulazione che ha riprodotto le operazioni solitamente gestite dai centri di controllo di Maastricht, Reims, Karlsruhe, Ginevra, Zurigo, Padova e Milano. Grazie alla soluzione IOP, tutte le azioni intraprese da ogni centro sono state immediatamente visibili agli altri, eliminando l'incertezza sulle condizioni in cui un volo entra in un altro spazio aereo e la necessità di modificarne la rotta. Questa soluzione permetterà anche di effettuare il controllo del traffico aereo "silenziosamente", in quanto i controllori non dovranno coordinarsi telefonicamente con le loro controparti nei centri adiacenti. A tal fine, applicando il concetto di "flight object ", tutti i centri di controllo condivideranno le stesse informazioni e avranno la possibilità di richiedere modifiche alle rotte di volo in tempo reale. Alcuni casi d'uso testati nelle esercitazioni effettuate nel mese di giugno stati: Cambiamenti di altitudine di volo richiesti dall'aeromobile per evitare le tempeste, modifiche di rotta richieste dall'aeromobile per accorciare le distanze, aggiornamenti in tempo reale delle informazioni sulla traiettoria di volo utilizzando i dati degli oggetti di volo, verifica della flessibilità del processo di trasferimento delle procedure di volo tra i centri di controllo, gestione coordinata tra i centri di controllo, meccanismi di simulazione per la previsione e la negoziazione dei cambiamenti. I risultati di questi test saranno resi pubblici alla fine dell'anno e saranno utilizzati per aggiornare lo standard ED133 sviluppato dall'Eurocae che getterà le basi per la futura industrializzazione e implementazione di questo tipo di sistema. (Spm)