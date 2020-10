Scuola: Ronzulli (FI), no a didattica a distanza, perse troppe competenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, in una nota afferma: "anche papa Francesco ha evidenziato come la didattica a distanza abbia alimentato le disuguaglianze. La disparità di accesso all'istruzione ha creato studenti di serie a e di serie b, una cosa non degna di un Paese civile. Quel che però è ancora più grave è che se è vero che a marzo la pandemia ci ha colto impreparati, è altrettanto vero che nulla è stato fatto in questi mesi per ridurre il gap digitale che divide il Paese in due e per fare in modo di fornire agli studenti e a tutte le scuole gli strumenti informatici necessari per l'e-learning. Tornare alla didattica a distanza in queste condizioni equivarrebbe, quindi, a mettere nuovamente in lockdown la scuola, cosa che non possiamo assolutamente permetterci dal momento che gli studenti italiani hanno già perso fin troppe competenze". (Com)