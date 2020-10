Ue: Macron su seconda fase epidemia Covid Europa si coordina meglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa seconda fase dell'epidemia di coronavirus l'Europa "si coordina meglio". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, prima dell'inizio del Consiglio europeo. "Diversi elementi di coordinamento sono stati decisi questa settimana", ha spiegato il titolare dell'Eliseo, ricordando "una carta comune, delle regole comuni, delle soglie, dei criteri per permettere appunto alla nostra Europa di continuare a funzionare ad avanzare a proteggersi contro questa epidemia" senza che il mercato interno venga bloccato "come abbiamo visto in occasione della prima fase". Macron ha poi aggiunto che durante il vertice verrà fatto il punto anche sulla "strategia dei vaccini". Tra i dossier che verranno affrontati durante l'incontro ci sono le relazioni future tra Unione europea e Regno Unito. "Sappiamo i punti che restano da discutere, i punti che oggi non hanno ancora trovato una soluzione", ha detto Macron, ricordando il tema della pesca. "In nessun caso i pescatori saranno i sacrificati di questa Brexit", ha affermato il capo dello Stato. Macron ha poi affermato che la Francia è pronta a un "non accordo" con il Regno Unito nel caso in cui non si dovessero trovare i "buoni termini" durante le negoziazioni. (Beb)