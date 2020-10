Lavoro: Catalfo firma decreto istitutivo Fondo solidarietà bilaterale per sostegno reddito a personale settori chimico e famaceutico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, ha firmato il decreto istitutivo del "Fondo Tris - Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno del reddito del personale dei settori chimico e farmaceutico". Il Fondo - spiega una nota del ministero - istituito presso l’Inps e alimentato da due diverse fonti di finanziamento (un contributo ordinario annuale, ripartito tra azienda e lavoratore, e un contributo straordinario corrisposto in un’unica soluzione dall’azienda prima dell’accesso al Fondo), è finalizzato da una parte ad assicurare assegni straordinari in favore dei lavoratori cessati dal servizio che raggiungano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni e, dall’altra, a favorire percorsi di innovazione delle organizzazioni aziendali, di ricambio generazionale e rinnovamento delle professionalità. I destinatari degli interventi del Fondo sono i lavoratori dipendenti con qualsiasi qualifica e categoria legale, compresi i dirigenti, dei settori industriali chimico, farmaceutico, fibre chimiche, abrasivi, lubrificanti e Gpl e delle loro associazioni datoriali, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati. Il decreto è stato trasmesso al Mef per la sottoscrizione da parte del ministro Gualtieri. (Com)