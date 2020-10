Nigeria: Onu, Bachelet critica legge su castrazione chimica e pena di morte in caso di stupro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet ha condannato una legge promulgata di recente nello stato nigeriano di Kaduna, che introduce la pena della castrazione chimica e la condanna alla pena di morte per gli stupratori condannati. Secondo il testo di legge, la misura si applica agli uomini ritenuti responsabili di aver violentato giovani di età inferiore ai 14 anni, mentre nel caso di donne adulte accusate dei medesimi crimini la pena prevede la salpingectomia e la condanna alla pena di morte. "Sanzioni come la castrazione chirurgica e la salpingectomia non risolveranno nessuna delle barriere (esistenti) sull'accesso (di questi casi) alla giustizia, né avranno un ruolo preventivo (per nuovi crimini)", ha detto in una nota Bachelet, affermando che l'esperienza ha dimostrato che la certezza della punizione scoraggia il crimine più della sua severità. "La castrazione chirurgica e la salpingectomia violano il divieto assoluto di tortura e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti ai sensi del diritto internazionale sui diritti umani", ha sottolineato. In Nigeria negli ultimi mesi sono cresciute le proteste pubbliche per il basso numero di condanne in casi di aggressioni sessuali nel Paese: lo Stato di Kaduna è l'unico ad aver disposto queste misure sullo stupro. (Res)