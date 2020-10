Polonia: ministero Esteri, evitare viaggi all'estero non indispensabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Polonia raccomanda di evitare i viaggi all'estero che non sono indispensabili. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Pap". Prendendo la decisione di viaggiare all'estero occorre infatti tenere conto della possibilità di ostacoli al rientro, di limitazioni ai voli e dell'obbligo di sottoporsi a quarantena. "Dopo consultazioni con l'Ispettorato sanitario centrale, in relazione al peggioramento della situazione epidemiologica nel mondo, causata da un aumento del numero dei contagiati e degli ammalati di Covid-19, il ministero fa appello a evitare i viaggi non necessari all'estero", si legge nel comunicato del dicastero degli Esteri di Varsavia. (Vap)