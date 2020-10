Usa: gli affari di Biden junior in Cina rischiano di compromettere la campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presunto coinvolgimento di Hunter Biden, figlio del candidato democratico alla Casa Bianca, Joe, in un affare che avrebbe riguardato la più grande compagnia energetica privata della Cina, la Cefc, deflagra sulla campagna elettorale a meno di tre settimane dal voto del 3 novembre. In una delle email ottenute dal quotidiano, infatti, Hunter Biden definiva “interessante per me e per la mia famiglia” un affare non meglio specificato con il colosso di base a Shanghai. Si tratta di un messaggio datato 13 maggio 2017 avente come oggetto “Aspettative” e con i dettagli delle “remunerazioni” destinate a sei persone. Biden viene identificato come “Presidente/Vice Presidente in base all’accordo con Cefc” e la sua paga viene indicata con la cifra “850”. Nell’email si nota anche che “Hunter ha alcune aspettative esecutive che discuterà nel dettaglio”. Il testo fornisce anche un “accordo provvisorio” in base al quale l’80 per cento del “capitale”, probabile riferimento alle quote di una nuova compagnia, verrebbe diviso in parti uguali tra quattro persone le cui iniziali corrispondono al mittente e a tre destinatari dell’email, con la lettera “H” che sembra far riferimento a Hunter Biden. L’intesa prevede anche quote per due figure che non vengono identificate: “Jim” e “Il grande capo”. La parte di quest’ultimo verrebbe trattenuta da “H”.L’autore dell’email è James Gilliar, dirigente della società di consulenza J2cR, il quale si dice “felice” di rivolgersi a “Zang” in caso di “ammanchi”. “Zang”, secondo il “New York Post”, potrebbe essere Zang Jian Jun, ex direttore esecutivo di Cefc China. L’email è stata recuperata da un tecnico del computer del Delaware cui Hunter Biden affidò il proprio MacBook nell’aprile del 2019. Il computer è stato successivamente sequestrato dal Federal Bureau of Investigation (Fbi), ma una copia dei dati in esso contenuti è rimasta al tecnico ed è stata inviata al “New York Post” dall’ex sindaco di New York” Rudy Giuliani, avvocato personale del presidente statunitense Donald Trump. Quest’ultimo, nell’intervista rilasciata oggi a “Fox Business”, è nel frattempo tornato ad attaccare duramente il suo sfidante Joe Biden, definendolo un "politico totalmente corrotto". "L'intera faccenda è folle. Joe Biden è un politico corrotto. Lo dico da molto tempo", ha detto il capo della Casa Bianca riferendosi allo “scoop” del “New York Post”.L’articolo include anche una email che proverebbe come nel 2015 Hunter Biden presentò all’allora vicepresidente Usa un dirigente di Burisma. Meno di un anno più tardi, Biden si vantò pubblicamente di aver trattenuto un finanziamento da un miliardo di dollari del governo Usa all’Ucraina, ottenendo in cambio il licenziamento di un procuratore che indagava proprio su Burisma, e sulla nomina del figlio Hunter nel consiglio di amministrazione di quell’azienda. Lo staff della campagna elettorale di Biden ha reagito all’articolo del “New York Post” affermando che l’ex vicepresidente non ha mai incontrato alcun socio in affari del figlio Biden. La campagna di Trump, da parte sua, ha replicato citando diversi incontri di Biden mai inseriti nel registro dei suoi impegni ufficiali.Lo scoop del “Post” è anche al centro di un nuovo scontro tra la Casa Bianca e i colossi dei social Facebook e Twitter, che a partire da ieri sono intervenuti per limitare la diffusione dell’articolo. Un intervento destinato ad alimentare nuove polemiche a proposito delle politiche dai contorni ben poco definiti che guidano la lotta alla disinformazione delle piattaforme social. Particolarmente duri sono stati i provvedimenti assunti da Twitter, che ha bloccato gli account degli utenti rei di aver condiviso l’articolo in questione o di aver pubblicato una foto con stralci del testo. Tra questi vi è anche il profilo della portavoce della Casa Bianca Kayleigh McEnany. Agli utenti che hanno tentato di condividere l’articolo è stata opposta la seguente notifica: “Non possiamo completare la richiesta perché questo link è stato identificato da Twitter o dai nostri partner come potenzialmente dannoso”.Twitter ha fatto sapere di aver limitato la diffusione dell’articolo per incognite “sulle origini dei materiali” inclusi nell’inchiesta, tra i quali informazioni che proverrebbero da un computer lasciato nell’aprile del 2019 da Hunter Biden, figlio di Joe, a un tecnico informatico del Delaware. Nelle sue politiche, Twitter proibisce “la distribuzione diretta di contenuti ottenuti attraverso l’hackeraggio di informazioni private”. Successivamente la compagnia ha spiegato più nel dettaglio la propria decisione, aggiungendo in una serie di tweet che alcune delle immagini allegate all’articolo contenevano informazioni “private e personali”. Lo stesso amministratore delegato di Twitter, Jack Dorsey, ha criticato il modo in cui l’azienda aveva comunicato inizialmente le sue ragioni. Facebook, da parte sua, ha imposto restrizioni alla condivisione dell’articolo incriminato, avvertendo che vi sono “dubbi sulla sua validità”. La posizione è stata spiegata dal portavoce Andy Stone, secondo cui il provvedimento “rientra nel nostro processo standard per ridurre la diffusione di disinformazione”.I due giganti dei social sembrano in entrambi i casi rispondere a una precisa strategia volta a contrastare informazioni non l’avvicinarsi del voto del prossimo 3 novembre. Tuttavia, la censura di un articolo di stampa sui social ha pochi precedenti. “Facebook e Twitter non sono piattaforme media. Sono macchine di propaganda”, scrive in un editoriale il “New York Post”. Il direttore della comitato elettorale di Trump, Jake Schneider, definisce “assolutamente inaccettabile” il blocco dell’account Twitter della McEnany, che da parte sua ricorda che “la censura dovrebbe sempre essere condannata”. Nel frattempo il senatore repubblicano Ted Cruz scrive una lettera a Dorsey: “La censura di questo articolo da parte di Twitter è piuttosto ipocrita, data la volontà di permettere agli utenti di condividere articoli ben meno documentati e critici verso altri candidati”. (Nys)