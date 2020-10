Mps: Tribunale Milano condanna Profumo e Viola a 6 anni per aggiotaggio e false comunicazioni sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ex vertici del Monte dei Paschi di Siena Alessandro Profumo e Fabrizio Viola sono stati condannati entrambi a sei anni di reclusione per aggiotaggio e false comunicazioni relative solo alla relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2015. Lo ha deciso dopo oltre quattro ore di camera di consiglio il collegio della sezione penale del Tribunale, presieduto da Giulia Maria Flores Tanga. Insieme a Viola e Profumo è stato condannato a tre anni e 6 mesi per il reato di false comunicazioni sociali relativi alla semestrale 2015 anche Paolo Salvadori, presidente del collegio sindacale dell'istituto di Rocca Salimbeni, dal 2012 al 2015. Le accuse mosse a Viola, Profumo e Salvadori riguardano la presunta rappresentazione non corretta nei conti della banca dei derivati Alexandria e Santorini nei bilanci 2012, 2013 e 2014 e nella prima semestrale 2015. I pm titolari del fascicolo (inizialmente aperto a Siena e poi trasmesso a Milano) Giordano Baggio, Stefano Civardi e Mauro Clerici hanno chiesto l'assoluzione "perché il fatto non sussiste" per il reato di aggiotaggio contestato a Profumo e Viola e per quello di false comunicazioni sociali contestato a tutti gli imputati per il bilancio 2012 e per la prima semestrale del 2015 e l'assoluzione "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" per la contestazione di false comunicazioni sociali in merito ai bilanci 2013 e 2014. (Rem)