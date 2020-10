Brexit: Consiglio europeo, progressi insufficienti su temi chiave, prepararsi anche a no-deal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Adottate le conclusioni sulla Brexit dai 27 capi di Stato e di governi riuniti nel Consiglio europeo di oggi e domani a Bruxelles. Lo si apprende dal portavoce del presidente del Consiglio, Barend Leyts, che su Twitter ha pubblicato il testo delle conclusioni. I leader ricordano che il periodo di transizione finisce il 31 dicembre 2020 e constatano con preoccupazione che, sui temi chiave per l'Unione europea, non ci sono progressi sufficienti per raggiungere un accordo. I Ventisette hanno riaffermato la determinazione dell'Ue ad avere la più stretta relazione con Londra e invita il capo negoziatore dell'Ue, Michel Barnier, ad andare avanti nei negoziati e richiama il Regno Unito a far sì che un accordo possa essere raggiunto. Per quanto riguarda la legge sul mercato interno promossa dal governo britannico e che l'Ue chiedeva di ritirare almeno nelle sue parti più controverse, il Consiglio europeo ricorda che l'Accordo di recesso e i protocolli devono essere attuati pienamente e in tempo. Infine, i Ventisette fanno appello alle istituzioni europee, agli Stati membri e a tutti gli attori, ad incrementare il livello di preparazione e di prontezza davanti ad ogni scenario, incluso il no-deal. Invita quindi la Commissione a prendere in considerazione tempestivamente misure di emergenza unilaterali e limitate nel tempo che sono nell'interesse dell'Ue. (Beb)