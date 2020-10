Santelli: camera ardente allestita sabato in piazza San Francesco di Paola a Catanzaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani alle ore 10.30, all’interno della Cittadella regionale, il personale della Regione Calabria osserverà un minuto di silenzio in memoria del presidente Jole Santelli. Alle ore 14.30 della stessa giornata, gli uffici chiuderanno e il personale lascerà l'edificio. Si comunica, inoltre, che sabato mattina verrà allestita una camera ardente nella piazza San Francesco di Paola, antistante gli uffici regionali, per chiunque voglia porgere l'ultimo saluto". Lo ha riferito la Regione Calabria in una nota. (Ren)