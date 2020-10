Energia: Patuanelli, serve Piano pluriennale e riforma ecobonus e sismabonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il superbonus 110 per cento "al di là della percentuale dà finalmente la possibilità di far efficientare anche i condomini", ma occorre superare la "continuità a singhiozzo che dava incertezza agli operatori per programmare gli interventi. Questo non possiamo più permettercelo". Lo ha chiarito il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, intervenendo questa mattina al webinar sul IX Rapporto annuale sull’efficienza energetica dell’Enea. "Dobbiamo dare più certezze a chi vuole investire per movimentare un po' anche le risorse private. Credo che un Piano pluriennale possa raggiungere questo obiettivo riformando la struttura attuale dell'ecobonus e del sismabonus. Questa è la via maestra da portare a compimento", ha aggiunto Patuanelli per poi osservare: "Anche l'Unione europea ha già sottolineato che è una misura molto positiva".(Rin)