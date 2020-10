Regno Unito: Londra, Essex e York in stato di allerta Covid "alto", nuove restrizioni da sabato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute britannico Matt Hancock ha annunciato alla Camera dei comuni che un inasprimento delle restrizioni anti-Covid sarà previsto per Londra, York, la contea di Essex e altre aree dell'Inghilterra a partire dalla giornata di sabato, facendole rientrare nello stato di allerta "alto", il secondo dei tre livelli di pericolosità del sistema adottato dal governo britannico come misura di contenimento della diffusione del virus. "Rispondere a questa pandemia senza precedenti richiede scelte difficili, alcune delle scelte più difficili che un governo debba fare in tempo di pace", ha dichiarato Hancock ai Comuni. Secondo le nuove restrizioni, solamente i membri dello stesso nucleo familiare potranno incontrarsi in luoghi al chiuso, mentre all'aperto verranno tollerati assembramenti di massimo sei persone e pub e ristoranti dovranno continuare a chiudere alle ore 22. (Rel)