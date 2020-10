Covid: Confcommercio, Natale centrale nella spesa degli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consumi di Natale rimangono centrali nella spesa degli italiani. Infatti, solo nel mese di dicembre - fa sapere Confcommercio in una nota - la spesa complessiva per consumi vale circa 110 miliardi di euro (stima 2019) su un totale annuo di 900 miliardi. Considerato che nel 2020 si avrà a consuntivo una perdita rilevantissima di spesa pari a 116 miliardi di euro, che impatterà anche su dicembre, il prossimo Natale, anche per la grande quantità di risparmio forzoso accumulato dagli italiani durante il lockdown, potrebbe costituire per milioni di famiglie una grande occasione per effettuare acquisti desiderati e rimandati. Se prevarrà la prudenza sulla paura, si potrebbero osservare favorevoli sorprese in concomitanza con le prossime festività. Con qualche conseguente e importante sollievo sulle finanze pubbliche in termini di maggiore gettito. Questa la valutazione dell’Ufficio Studi Confcommercio sull’attuale situazione sanitaria rispetto alle prossime festività natalizie.(Com)