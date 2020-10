Cultura: Photofestival 2020, al via il secondo ciclo di mostre a Palazzo Castiglioni a Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

In mostra anche Angelo Impiduglia con "Milano Verticale". Lo sviluppo verso il cielo è una umana tendenza, la storia di Icaro ce lo ricorda. I grattacieli e i palazzi svettanti fotografati da Angelo Impiduglia esprimono tante cose: l'amore per una città, per le sue metamorfosi, il desiderio di immortalare l'aspirazione dei milanesi a salire in alto, ma anche il pericolo che si nasconde dietro alla corsa alla trasformazione di Milano in città-gioiello. Con occhio attento e rigoroso, alla ricerca della perfezione ma al tempo stesso consapevole del suo ruolo di cittadino e di abitante, Impiduglia porta l'osservatore a guardare alla città dal suo punto di vista rigorosamente umano: dal basso verso l'alto. Paolo Pobbiati presenta "Istantanee di mondi perduti", a cura di Roberto Mutti. In quattro decenni di viaggi l'autore ha avuto il privilegio di sfiorare e fotografare diversi di questi popoli come i pigmei del Congo, i kalash che vivono fra Pakistan e Afghanistan e si considerano discendenti dell'esercito di Alessandro Magno, i gurung e newari dell'Himalaya, i beduini del Sinai, i nomadi tibetani e mongoli, gli uomini renna della Mongolia, gli hafar della Dancalia. Mondi che scompariranno o si trasformeranno. In molti casi è già successo. Infine, Benedetta Pitscheider con "L'occhio discreto", un reportage di fotografie di scena che si svolge sopra al palco, dietro le quinte, tra le sale prova, tra scenografie minimaliste e studi di posa. A fare da filo conduttore nelle fotografie di Benedetta Pitscheider è il gesto rappresentato dalla fisicità dei ballerini del Milano Contemporary Ballet: un gesto dinamico, proprio di un corpo attraversato da energia, passione, mimesi e arte. Mani che si tendono e che toccano, corpi che tracciano segni e che esplorano, danzando, lo spazio che li circonda. Le immagini sono inserite nella struttura espositiva La parete fotografica photoSHOWall. Un'installazione che raccoglie e moltiplica l'effetto visivo.