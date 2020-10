Usa: Mnuchin, negoziati su piano di salvataggio economico andranno avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca non permetterà che le divergenze sulla destinazione dei fondi interrompano i negoziati sul prossimo piano di salvataggio economico. Lo ha chiarito oggi il segretario al Tesoro Steven Mnuchin intervenendo ai microfoni dell’emittente “Cnbc”. I colloqui tra l’amministrazione del presidente Donald Trump e il Congresso sono in fase di stallo da settimane, ma nelle ultime ore indiscrezioni di stampa hanno fatto filtrare ottimismo su un possibile accordo entro la fine dell’anno. Proprio oggi Mnuchin dovrebbe avere un colloquio sul dossier con la presidente della Camera dei rappresentanti, la leader democratica Nancy Pelosi. “Continuiamo a fare passi in avanti su certe questioni, mentre su altre restiamo su posizioni lontane”, aveva affermato ieri il segretario al Tesoro durante una conferenza virtuale organizzata dall’Istituto Milken. “A questo punto – aveva quindi indicato - accordarci prima delle elezioni sarà difficile”. “Una delle principali aree di disaccordo continua a essere il fatto che la Casa Bianca non comprende la necessità di un piano nazionale strategico per i test sul coronavirus”, aveva scritto invece su Twitter il portavoce della Pelosi, Drew Hammill. “La presidente crede che dobbiamo riaprire l’economia e le scuole presto e in sicurezza, e gli scienziati confermano che serve un piano per i test”. La Pelosi aveva respinto nei giorni scorsi una nuova proposta avanzata dalla Casa Bianca per un piano di salvataggio economico da 1.800 miliardi di dollari, la cifra più alta cui si è spinta finora l’amministrazione Trump. In precedenza i Dem avevano approvato una proposta da 2.200 miliardi di dollari alla Camera, successivamente bocciata in Senato (dove i Repubblicani hanno la maggioranza).(Nys)