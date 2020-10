Libia: Di Maio, vicenda pescatori detenuti pone con evidenza territorializzazione del Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda dei pescatori di Mazzara del Vallo trattenuti dalle autorità non riconosciute della Cirenaica “pone con rinnovata evidenza il tema della progressiva territorializzazione del Mediterraneo”. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, rispondendo oggi in Senato alle interrogazioni sul sequestro di due pescherecci italiani in Libia e sulla sua missione in Russia. Il ministro ha ricordato che negli ultimi anni un numero crescente di Stati ha proclamato zone marittime esclusive e con alcuni, ad esempio Algeria e Grecia, l’Italia ha stabilito accordi, ma “è impossibile fare lo stesso con la Libia” a causa dello stato di guerra in cui versa il Paese. “I nostri sforzi sono incentrati sul riportare a casa i nostri pescatori. Ma occorre creare le condizioni che evitino ripetersi episodi così dolorosi per le nostre marinerie”, ha dichiarato il responsabile della Farnesina.(Res)