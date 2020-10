Libia: Papatheu (FI), Di Maio riporti a casa pescatori sequestrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo stanchi delle sue parole, ripetute ad ogni piè sospinto, persino in campagna elettorale, e non seguite da fatti concreti, dimostri di avere un po' di capacità ed autorevolezza finora mai registrate. Si rechi in Libia e riporti a casa i nostri pescatori sequestrati da ben 45 giorni e dia un po' di serenità alle loro famiglie". Lo ha detto la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu, rivolgendosi al ministro degli Esteri, Di Maio, durante il question time al Senato.(com)