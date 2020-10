Congo-Kinshasa: scandalo abusi sessuali, Oms nomina Commissione d’inchiesta indipendente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha nominato l’ex ministro degli Affari esteri e dello Sviluppo sociale del Niger, Aichatou Mindaoudou, e l'attivista per i diritti umani congolese Julienne Lusenge come co-presidenti di una Commissione indipendente sull'abuso e lo sfruttamento sessuale durante la risposta all’epidemia di ebola nelle province del Nord Kivu e dell'Ituri, nella Repubblica democratica del Congo (Rdc). Il ruolo della Commissione, afferma l’Oms in una nota, sarà quello di stabilire rapidamente i fatti, identificare e sostenere i sopravvissuti e garantire che qualsiasi abuso in corso sia cessato. Dell’organismo faranno parte fino a sette membri, compresi i co-presidenti, ed esperti in sfruttamento e abuso sessuale. I co-presidenti sceglieranno gli altri membri della Commissione, che sarà sostenuta da un segretariato con sede presso l'Oms. Per sostenere il lavoro della Commissione indipendente, il direttore generale dell’Oms, Tedrs Adhanom, ha deciso di utilizzare una procedura aperta e reclutare un'organizzazione indipendente ed esterna con esperienza nello svolgimento di indagini simili. “L'Oms ha una politica di tolleranza zero nei confronti dello sfruttamento e degli abusi sessuali. Ribadiamo il nostro forte impegno nella prevenzione e nella protezione contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale in tutte le nostre operazioni in tutto il mondo”, conclude la nota. (segue) (Com)