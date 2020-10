Congo-Kinshasa: scandalo abusi sessuali, Oms nomina Commissione d’inchiesta indipendente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’annuncio fa seguito all'inchiesta pubblicata a fine settembre dal quotidiano "The New Humanitarian" e che si basa sulla denuncia di 51 donne che avrebbero ricevuto abusi da parte di membri del personale dell'Oms, del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef), dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), dell'agenzia medica Alima, di World Vision, Oxfam e di Medici senza frontiere (Msf), impegnati nel Paese in progetti di risposta all'epidemia di ebola. Insieme all’Oms, citata da 30 donne, quattro altre agenzie – Unicef, Oim, World Vision e Alima – hanno promesso di effettuare accertamenti e partecipare alle indagini. Nel comunicato diffuso dopo la pubblicazione dell'inchiesta, l'Oms si è detta "indignata" per l'accaduto, lasciando intendere che i responsabili degli abusi non possono essere dipendenti dell'organismo. "Le azioni presumibilmente perpetrate da individui che si identificano come lavoratori dell'Oms sono inaccettabili e saranno oggetto di indagini approfondite", si legge nel comunicato, nel quale i vertici dichiarano che "chiunque venga identificato come coinvolto (nei fatti) sarà ritenuto responsabile e dovrà affrontare gravi conseguenze, compreso il licenziamento immediato". "Il tradimento delle persone nelle comunità che serviamo è riprovevole. Non tolleriamo tale comportamento in nessuno dei nostri dipendenti, appaltatori o partner", prosegue nel testo, che precisa che l'Oms "ha una politica di tolleranza zero nei confronti dello sfruttamento e degli abusi sessuali". Nel vivo dibattito generato dall'inchiesta, gli esperti del settore umanitario hanno avvertito che i procedimenti penali sono rari per gli operatori umanitari riconosciuti colpevoli di abuso e sfruttamento sessuale e hanno sottolineato che le accuse sono difficili da dimostrare nel quadro di indagini. Secondo un database delle Nazioni Unite che registra le accuse di sfruttamento e abuso sessuale, solo 43 dei 280 casi ricevuti dalle agenzie delle Nazioni Unite in tutto il mondo tra il 2018 e il 2020 sono stati confermati. (Com)